政府防詐措施不足 10%港人曾墮騙局

「視伏器」早作警告 無阻戶口呃錢轉數 本港騙案持續上升，去年香港詐騙案件數字的升幅顯著，達27,923宗，較前一年上升45%，增加8,674宗，當中超過七成涉及網上騙案。而今年截至2月的最新數字亦有增無減，當中投資騙案較去年同期升逾五成。有政黨就網上騙案展開問卷調查，甚至派員親身參與各種形式的騙局，以深入了解各騙局的常見手法，調查更發現有被「防騙視伏器」列為高危的「轉數快」戶口，仍被騙徒使用作轉帳，向受害人發放作為「甜頭」的報酬，促請金管局改善機制，簡化凍結有問題戶口程序。

首兩個月投資騙案飆55% 去年網上騙案升幅持續，主要來自「網上購物騙案」（8,735宗）、「求職騙案」（2,996宗）、「投資騙案」（2,850宗）及「電話騙案」（2,831宗），分別錄得四成至1.8倍的升幅。今年的騙案數字亦有升無減，根據反詐騙協調中心公布的今年2月數據，投資騙案共有235宗，較去年同期152宗大增55%；今年2月投資騙案涉及的金額達1.48億元，較去年同期的8,132萬元大增82%。根據今年5月15日執法部門公布的數字，今年首季的詐騙案與去年同期相比大幅上升超過3,500宗，至8,886宗，上升大約65%，佔整體罪案數字超過四成。

逾半數人不知「防騙易」用途 負責調查的政黨於今年4月22日至5月5日，以網上問卷及街頭問卷方式合共訪問了667名市民，結果顯示有約一成人曾經在詐騙案中蒙受損失。有超過一半受訪者認為政府協助市民提防電話騙案的措施不足，亦不知道執法部門設立「防騙易18222」熱線的用途；七成人不知道「防騙視伏器」如何使用。九龍城區議員潘國華指，在問卷調查中，近七成受訪者表示每周收到3至5個或以上疑似詐騙訊息，有逾三分之一受訪者更稱每周收到5個或以上。

調查發現騙徒使用的「轉數快」戶口即使已被警方的「防騙視伏器」判定為高危，但仍能成功轉帳，該政黨引述執法部門解釋指，相關戶口曾被舉報，惟銀行凍結程序繁複，故該戶口仍處於生效狀況。有議員稱，相信執法部門在有限資源下要優先處理重點個案或涉及較大金額的騙案，故再次呼籲大眾便宜莫貪，提醒市民需多留意身邊防騙資訊，提高警覺，而本港及內地亦可考慮加強與國際社會合作，圍堵詐騙集團。