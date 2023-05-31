各行業碳中和藍圖 促度身訂造

【本報訊】政府表示希望可在2050年實現碳中和目標，有智庫建議政府需制訂各行各業減碳藍圖以實現碳中和承諾，而非「一刀切」對每個行業制訂統一計劃，議員陳學鋒也指政府需應對新變化，不然會對發展有影響，又建議樓宇建築也可加入「綠色元素」。

該智庫稱，隨着各地政府和跨政府機構制訂的綠色金融分類大幅增加，解決互用性和可比性的難題至關重要。據研究，廣東一帶需耗費1.8億美元（約13.95億港元）以達成碳中和，而香港作為國際金融中心，也需採取有關措施。為加快香港綠色金融分類發展，智庫提出整合特定產業的溫室氣體排放藍圖、把討論重點從技術應用轉移到特定產業碳排放藍圖、從與《共同分類目錄》銜接的綠色金融分類所設定的門檻學習、於香港建立公開能源數據平台。

籲樓宇維修添綠色元素 議員陳學鋒表示，政府需應對新變化，他以建築為例，指香港逾50年樓齡的物業將以倍數上升，建議在樓宇更新、維修上可納入綠色元素，包括綠色建材、節能系統等。