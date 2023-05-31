涉招傀儡呃佣金96萬 兩保險代理今答辯

【本報訊】兩名保險代理涉嫌招攬一名人士充當傀儡保險代理，訛稱對方經辦13張保單以獲保險公司發放佣金及獎金共逾96萬元，並從對方接受大部分款項。兩人本周一（29日）被廉政公署落案起訴串謀處理犯罪得益，已獲准保釋，今日在東區裁判法院答辯。

兩名保險代理為江鎮銘（39歲）及邱麗妍（38歲），同被控一項串謀處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪名，違反《有組織及嚴重罪行條例》第25（1）條和《刑事罪行條例》第159A條。

兩人案發時在另一保險公司任職保險代理，涉嫌於2019年5月安排江鎮銘一名朋友加入安達人壽保險有限公司充當傀儡保險代理。安達其後收到13份保單申請，並向該名被列為經手代理人的傀儡保險代理發放佣金及獎金逾96萬元。廉署調查後發現，該名傀儡保險代理其實並非該些保單的經手代理人，他應兩名被告要求將上述所得佣金及獎金中約84萬元，轉帳至兩名被告持有的銀行戶口，並保留逾12萬元作報酬。

任傀儡漢已認罪 9˙18再提訊 兩名被告涉嫌於2019年5月至2020年8月期間，串謀該名傀儡保險代理及其他人，知道或有合理理由相信該筆逾96萬元的佣金及獎金，全部或部分、直接或間接代表從可公訴罪行的得益而仍處理它。至於涉案的傀儡保險代理歐陽宇煥（45歲），早前已被控一項串謀處理犯罪得益罪名，他承認控罪，案件押後至9月18日再提訊。