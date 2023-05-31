三跑分判商工人 收賄囚半年

【本報訊】一名香港國際機場第三跑道項目（「三跑」項目）分判商前索具裝配工人，向另外兩名索具裝配工人收賄以協助對方獲分判商聘用和繼續受聘，早前被廉政公署落案起訴。涉案工人早前經審訊後，被裁定3項串謀使代理人接受利益罪名成立，昨在西九龍法院被判囚6個月。

47歲被告呂伍湖，是德鑄工程有限公司（德鑄）前索具裝配工人。裁判官施祖堯判刑時稱，被告違反僱主對他的信任，法庭必須判處具阻嚇性刑罰。裁判官早前已頒令被告須向德鑄歸還涉案賄款金額，即4,500元。

袋$4500助兩裝配工人受聘

控方案情指，案發時德鑄是「三跑」項目分判商，負責招聘建築工人進行各類工程，而呂伍湖獲僱用為索具裝配工人。他於2021年4月至5月期間，從另外兩名索具裝配工人接受賄款共4,500元，以協助該兩人受僱和繼續受僱於德鑄。據廉署透露，就「三跑」項目方面，廉署已落案起訴23名項目總承建商及分判商前僱員貪污，包括呂伍湖等共17人認罪或經審訊被定罪，判囚最高10個月，另外4人尚待答辯或審訊。案件編號：WKCC 4081/2022