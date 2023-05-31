第二期消費券 派發前需重審資格

【本報訊】政府將於7月16日派發第二期消費券，經原有的6款支付工具派發，想「轉會」的市民可於下月5日至27日期間申請。財經事務及庫務局首席助理秘書長莊國民昨早在電台節目表示，由於今次派消費券前會重新做資格審查，故部分成功領取首期3,000元消費券的市民，或未能領取第二期的2,000元。

電子支付平台 迄1200萬個帳戶 莊指，當局會根據一系列準則作資格審查，包括領取人是否滿18歲兼擁有永久居民資格、是否已永久離港或有意圖永久離港等。至於電子支付平台方面，他指過去兩年派消費券有助推動電子支付，現時已有1,200萬個新增支付工具帳戶，即一人平均新開兩個帳戶；同時亦有20萬個新開的商戶帳戶接受電子支付。他透露，當局曾檢視計劃會否加入其他支付平台，惟考慮到平台能力及普及程度等，認為現時的6款支付平台已足夠。

對於消費券帶動本港經濟的能力，他認為暑假一向是本地消費旺季，加上市場會有各種活動，料下一期消費券可為市場帶來130億元消費力，而連同第一期消費券，總額更達330億元，可為經濟帶來0.6個百分點的提振作用。