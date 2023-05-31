新一期青年委員自薦展開

民政及青年事務局（民青局）發言人表示，今次參與委員會的數目由第5期的15個增至20個，有20個委員會，包括人力培訓三方專責小組（航空）、人力資源規劃委員會、自資專上教育委員會、非物質文化遺產諮詢委員會、兒童事務委員會、促進母乳餵哺委員會、香港青年獎勵計劃理事會、香港船隊運作諮詢委員會、康復諮詢委員會、郵票設計諮詢委員會、粵劇發展基金顧問委員會、樂齡及康復創科應用基金評審委員會、憲法和基本法推廣督導委員會等。

當局指，目前青年透過自薦計劃，直接或間接獲委任擔任諮詢及法定組織的職位約510個；諮詢及法定組織青年成員的整體比例也由7.8%升至16.1%。過去數屆招募也錄得8,200人報名。局方又指，評審小組會根據3大條件選才，即誠心為社會服務、對有關政策範疇有一定認識，及具備良好分析和溝通能力，相關評審工作將在今年第4季完成。