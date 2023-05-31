教局DSE放榜專頁 助計劃升學路

【本報訊】中學文憑考試（DSE）將於7月19日放榜，教育局表示，為協助應屆中六學生作好準備，特別編製了一系列放榜提示的資訊圖表，讓中六學生、家長及學校可透過「中六學生資訊專頁」，適時獲取多元出路的最新資訊，以便幫助學生計劃未來路向。專頁更新增「2023文憑試放榜提示」，讓中六學生便捷地獲取有關文憑試放榜的支援措施。

教育局表示，專頁為中六學生提供文憑試放榜日的重要訊息、多元出路、輔導及支援服務等資訊。此外，中六學生亦可以在電子工具「e導航」內，輸入自己預期或考獲的文憑試成績，以搜尋符合本地院校所提供相應最低入學要求的課程，為個人訂下適切的升學計劃。

資訊圖表分階段上載 此外，專頁更新增「2023文憑試放榜提示」，透過鮮明的圖像和簡潔的文字，讓中六學生獲取有關文憑試放榜的支援措施，當中包括教育局、香港考試及評核局、大學聯合招生處，以及其他非政府組織所提供的適切資訊，以協助學生計劃未來升學及就業路向。各項文憑試放榜重要資訊圖表，已由本月開始分階段上載至專頁。