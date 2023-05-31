首季勞動人口 按年大減3萬

【本報訊】政府統計處新一份《綜合住戶統計調查按季統計報告》昨日出爐。報告顯示，本港2023年第一季的勞動人口數目為376.92萬人，較上季減少逾兩萬人，若較去年同期比較，更大減近3萬人。

報告指，今年首季的勞動人口參與率為57.9%，同樣較上季及去年同期分別微跌0.4%及0.6%。統計處表示，在去年第一季至今年第一季期間，男性的勞動人口參與率，持續高於女性勞動人口參與率；撇除外籍家庭傭工後，女性的勞動人口參與率則更低。

本港今年首季就業人數錄365.41萬人，與去年第4季的366.53萬人比較，減少了1.12萬人；而今年首季就業人士的每月就業收入中位數則為兩萬元，較上季及去年同期分別增加1,000元及1,200元。

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