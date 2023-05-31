小一削叩門位 家長閉翳

25人班減至一個 30人班得兩個 今年小一統一派位將於下月7日公布結果，教育局昨日向小學發出通告，官津小學自今年起將減少「叩門位」，並會調整每班的人數以提升教學質素。新安排由下學年起實行，試行3個學年，每班25人的資助小學小一「叩門位」將由兩個減至一個；每班30人的則由3個減至兩個。議員認為此舉有助減少學校被「殺校」的風險。但有升學顧問憂慮減少叩門位或令學生更難入讀受歡迎學校。

官津校下學年起試行3年 教育局解釋，近年小一派位滿意率持續上升，家長希望子女轉讀其他學校的需求較之前少。教育局諮詢有關持份者，包括家庭與學校合作事宜委員會及部分營辦多所小學的辦學團體，了解他們普遍理解調整每班「叩門位」數目的建議安排。該局決定在下學年起，試行於公營小學實行每班減少一個「叩門位」名額的安排。

在小六核准班數方面，教育局指會試行新安排，資助小學的小六核准班級數目將會延續上學年的小五班級數目，不受每年9月小六實際在學人數影響。

以往統一派位後，有家長因不滿意派位結果而再向心儀學校叩門，對於今次教育局提出削減叩門位，料會減低家長叩門機會。

教育界議員朱國強表示，教育局減少下學年小一的叩門位是好事。他解釋因為就算錄取叩門學生，也不會增加或減少學校獲得的資助，若錄取叩門學生，變相分薄學校資源。他又指，雖然多叩門位有助增加學生入讀心儀學校的機會，但若不減少叩門位的話，則令受歡迎學校運用叩門位錄取更多學生，間接令其他學校收生減少，從而有可能令更多學校被「殺校」。他補充，若愈來愈多學校結束營運的話，會令部分具特色的學校也會因而減少，不利學校的多元性。

雖緩殺校 反加劇入學競爭 升學顧問梁永樂表示，減少小一叩門位對運氣較低的學生家長是一個噩耗。他解釋「大抽獎」統一派位以運氣為核心，而叩門可算是完全以學生個人實力入學的途徑。他認為，雖然每班叩門位只減少一個，但實際上已減少二分之一或三分之一以叩門入學的機會，而且本身較受歡迎學校的叩門位競爭較大，在減少叩門位後，排除出生率和學生人數下降，相信申請叩門的學生人數不會減少，最終令叩門學位的入學競爭更大。