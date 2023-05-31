專家：按圖則還原駁鋼筋 料耗時逾月 確保結構安全 需測試石屎強度

【本報訊】就日出康城事件，香港測量師學會前會長何鉅業表示，最理想做法是按原有圖則設計將牆身還原，包括用同樣設計的鋼筋接駁，估計加固工程將需個多月，惟事先仍需要屋宇署重新審視及批改設計圖則。經他了解，相信單位改動短期內並不會影響樓宇整體結構，但有待屋宇署對單位定期石屎強度測試，確保結構安全。

工程倘違規 業主或負刑責 學會續稱，坊間有不少裝修工程均因未遵守《建築物條例》，有機會影響樓宇結構安全，包括非法打通單位、自製開放式廚房、黑廁、加裝樓梯，以至胡亂接駁渠管等。業主除了要遵守《建築物條例》，亦要留意有否違反大廈公契，學會呼籲在進行裝修及維修工程前，先尋求專業人士評估。萬一進行違規工程及被揭發，業主有機會負上刑責，修復工程亦有機會較違規工程更繁複。

至於是否需要針對裝修公司制訂發牌制度，學會認為條例要求相當清晰，監管制度已經足夠，而公眾教育更加重要，要讓市民知道改動工程的程序，避免誤墮陷阱。學會表示，目前已有百多項工程納入小型工程範圍，須由註冊合資格承建商進行，業主若要進行改動單位結構的工程，又憂慮誤墮法網，可以直接尋求小型工程承建商處理。