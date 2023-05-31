鑿穿康城主力牆 未揪出承建商

屋署竟稱無法主動查違規 旨意市民舉報 近日將軍澳日出康城第一期「首都」一個中層單位，因鑿穿一幅主力牆引起社會熱議，屋宇署人員前日到涉事單位調查，證實單位有違規。屋宇署署長余寶美昨稱高度關注事件，涉事牆壁已拆除的部分佔全樓層1%及佔牆壁整體6%承托力；預計需負責任包括設計師、業主及施工承建商，但問及施工承建商是誰時，她坦言未知道。對於屋宇署稱無法主動查找類似違規行為，有議員批評「唔可以話無辦法就唔去處理呢件事」，促政府加強規管室內設計師處理樓宇裝修。

拆除部分佔牆壁整體6%承托力 日出康城「首都」涉事單位有3房兩廳，為將3房打通作主人套房，裝修時拆走部分20厘米厚的主力牆，涉事牆壁已拆除的部分佔全樓層1%及佔牆壁整體6%承托力，至於實際上拆除多少，余寶美坦言要拆去門框，露出石屎才知道多少鋼筋被拆除。

日前屋宇署人員上門視察情況，她強調，雖然到涉事單位的上下樓層調查後，認為並無即時危險，但由於事實上不合乎標準，故要求業主盡快處理修復。

限15天內展開修復 30日完成 業主已委託註冊工程師，並找認可人士及承建商提交報告作仔細評估，之後會入圖則予屋宇署，商討如何處理鋼筋接駁，而後找註冊承建商進行修復工程，屋宇署會同步監管。她指相信工程會非常快完成，形容是「以日計算」審批修復工程，命令會要求15天內展開工程，30天內要完成。

至於如何查找有否類似違規情況，她稱難以主動調查，只可靠市民舉報，暫時未有相關投訴數字。她又稱，業主可透過結構圖則，找出哪幅是結構牆，並查詢專業人士意見；若想拆除可透過準確計算後提交申請，「唔一定批唔到（拆除工程）。」

議員形容「隱藏炸彈」 促增規管 議員梁文廣表示明白署方查找問題單位的難度，但認為「唔可以話無辦法就唔去處理呢件事。」他形容此類單位是「隱藏炸彈」，若一幢樓宇有數個單位有同樣問題、或以後樓宇老化時，後果不堪設想。他促政府應規管設計師在做裝修時要報備改動圖則，而工程承辦商亦應加強規管。