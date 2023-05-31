醫健：健康在您手：壓力性進食或阻礙減肥

控制飲食是減肥的關鍵，但偏偏是最困難。不少人經常受不了引誘，零食一口接一口。到底為甚麼控制食欲這麽困難？

人體會製造不同賀爾蒙以應對壓力，例如在腎上腺製造、由腦下垂體及下視丘調節的皮質醇。人體釋放皮質醇時會心跳增加和提升整體能量水平，幫助身體面對壓力。皮質醇一般於早上起床後30至40分鐘後釋放，隨時間逐漸減少，不過若長期處於高壓環境，人體便會長期釋放高水平皮質醇，並引起血壓增加、情緒鬱躁等副作用。

運動 睡眠 靜觀紓緩 另一長期釋放高水平皮質醇的常見副作用是食欲增加，並容易形成「壓力性進食」，即進食過量、攝取過多卡路里，令體重增加。有研究發現，皮質醇水平較高人士腹部皮下脂肪亦較高。

有3招可紓緩壓力性進食： 一，恒常運動

運動訓練能增加抗壓力，刺激釋放使人快樂的安多酚，有助控制壓力，建議每天進行30分鐘以上中低強度帶氧運動，例如跑步，以及每周3次負重訓練。

二，足夠睡眠

不規則的睡眠習慣或會增加皮質醇水平，長期睡眠不足則會影響新陳代謝，以及令調節飢餓感的賀爾蒙（即飢餓素）增加，同時令調節飽腹感的賀爾蒙（即瘦蛋白素）減少，引致較易飢餓和較難感到飽腹感，建議每天睡約7至9小時。

三，進行「靜觀飲食」（Mindful Eating）

投入感受當下進食時刻，專注感受身體是否因生理需要而進食，意識所需食物分量及充分利用感官去品嘗食物。有研究指「靜觀飲食」或可改善飲食習慣，有助減低情緒性、壓力性和過量進食，調節食欲。

若發現無法控制食欲，應諮詢臨床心理學家或註冊營養師，協助建立針對性策略減低整體壓力或提供營養教學等，改善因壓力導致的飲食問題。

聖雅各福群會永嘉諾健體中心經理鍾欣穎