新冠應變級別 降至戒備

【本報訊】港府昨將新冠肺炎應變級別由「緊急」調低至「戒備」，這是經參考世界衞生組織對新冠病毒的最新意見和評估本地情況和風險及病毒變種情況後作出的安排。醫院管理局亦稱，公立醫院即日起將現時的「緊急應變級別」相應調低至「戒備應變級別」，並會實施對應措施。同時，由北大嶼山醫院香港感染控制中心提供的「2019冠狀病毒病住院病人中醫特別診療服務」亦停止。

疫情數據 改每周公布 醫管局中央指揮委員會、緊急應變策導委員會及緊急應變指揮中心停止運作，並轉為由聯網繼續監察疫情情況。衞生防護中心轄下的緊急應變中心也會停止運作，不再於專題網頁每天公布新增化驗所核酸檢測數字及新增與新冠病毒有關死亡個案，但就會繼續每周公布相關數據。

另外，公立醫院和診所將會實施下列「戒備應變級別」的措施，包括醫院會繼續執行早前已恢復的探訪安排，急症病房的探訪時間為每日不多於4小時及每次不超過兩名探訪人士；療養及復康病房的探訪時間為每日不超過6小時，每次不超過兩名探訪人士；醫院亦會繼續執行早前已恢復的義工服務及臨床派駐實習安排。

病人、訪客和員工需在公立醫院及診所的病人護理區域戴外科口罩，同時必須時刻保持個人及環境衞生，亦須特別注意手部清潔。