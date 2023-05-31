中大研究 6歲至8歲幼童 5人有1個散光嚴重

父母遺傳佔比最大 矯正全靠及早檢查 散光是世界上最常見的屈光不正現象，比近視或遠視還要普及，倘若散光患者在視力發育階段沒有得到治療，嚴重的散光可導致弱視。香港中文大學醫學院昨日公布一項研究發現，本港6至8歲的兒童中，每5人便有一人患有中度至嚴重散光，比率高於海外其他城市。研究團隊又發現散光與遺傳息息相關，家長的遺傳成為小朋友患上散光的最大高危因素，若父母雙方均患嚴重散光，子女患散光風險高3倍以上。

近視度數 影響散光增減 中大醫學院眼科及視覺科學學系研究團隊於2015年至2022年，從「香港兒童眼科計劃」中收集3,704名學童及5,577位成年人數據進行散光研究分析。結果發現，本港學童患「屈光散光」及「角膜散光」的比率較其他城市高，分別為21.9%及63.9%；另亦證實近視與散光息息相關，近視度數可影響散光度數的增減。

中大醫學院眼科及視覺科學學系副教授任卓昇表示，香港為全球近視患病率最高的城市之一，以本港目前有40%以上8歲學童患有近視推斷，這或可解釋為何本港的散光患病率同樣高企。

他強調，雖目前未有任何有效預防散光的方法，但仍可透過定期接受檢查，以及早發現兒童散光情況，再透過佩戴合適眼鏡矯正視力。

研究團隊另邀請了5,708名學童，以及逾萬名家長進行研究，發現父母遺傳是兒童患上散光的最大危險因素。

研究顯示，兒童的屈光散光和角膜散光患病風險，會隨父母雙方的患散光人數及程度增長，若父母雙方均患有嚴重散光，子女患散光的風險亦隨即大增3倍以上。團隊提醒患有散光的父母，應及早帶小朋友接受眼科檢查，確保眼睛健康發育。

錯過治療黃金期 恐致弱視 該學系系主任譚智勇表示，散光可間接影響兒童的認知、語言及運動發展，若未經治療可導致弱視，俗稱「懶惰眼」，一旦錯過8歲前的黃金治療時期，視力便有機會永久受損。