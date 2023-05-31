3年只加薪一次 九巴人工跑輸通脹

【本報訊】九巴勞資雙方本月中起展開加薪談判。有九巴工會指，逾半員工不滿現時薪酬待遇，更認為難以吸引年輕人入行。就九巴過去3年新冠疫情期間僅加薪一次，工會建議今年加薪7%「追通脹」，回應員工殷切訴求。

逾半員工不滿待遇 香港專營巴士僱員總工會及香港運輸物流工會聯會今年2至5月進行調查，收集1,012名九巴員工意見，當中逾90%人任職巴士車長；逾80%受訪者平均月入1.5萬至2.5萬元。

調查發現，54.3%受訪者不滿目前薪酬待遇；55%受訪者不認同現時九巴薪酬福利能夠有效吸引年輕人入行。就今年加薪期望，53.6%受訪者盼加幅為7%以上，33%人則期望加幅達5%至7%。受訪者支持加薪，最主要考慮是通脹導致生活成本不斷上升，其次認為經濟復常，薪酬理應跟隨巴士業務恢復而增加。

工會指，九巴過去3年僅加薪一次，而且加幅3.5%已跑輸過去幾年通脹總和，建議今年員工底薪加幅不少於7%，以提升士氣及挽留人手。同時，工會建議延長員工退休年齡至65歲，長遠更應設立月薪僱員恒常增薪點，並應完善晉升階梯以減少員工流失，同時吸引新血入行。