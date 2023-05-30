龍七公：軍援貪得無厭 澤氏口蜜腹劍

一般來說，大部分人都是貪得無厭的；假如不用承擔任何責任或後果，多數人都是得一想二，哪怕自己用不上，總之就多多益善，忘了甚麼叫知足常樂。不過在現實中，哪有甚麼是沒有絲毫代價，都是俗語說得好：免費才是最貴的！

烏國債務 難以承受 現時俄烏戰得如火如荼，為了抵抗俄軍進襲，歐美的軍援源源不絕地運向烏克蘭，而且武器一再升級。然而這些軍援絕非免費的，預料烏克蘭戰後至少要償還一部分。須知道，從開戰至今，歐美向烏國提供軍援的總金額，早不是以天文數字可形容；即便歐美大發慈悲，豁免大部分債務，剩下的也絕非剛飽歷戰亂、元氣大傷的烏克蘭所能承受的。

若不想拖累戰後復甦，烏克蘭只剩下兩條路可行，一是徹底擊敗俄羅斯，迫使莫斯科巨額賠償；二是烏國政權更迭，新政府化身「老賴」，拒不償還。後者意味着烏克蘭徹底與西方決裂，倒向俄國，這只會發生於烏軍潰敗、由俄軍扶植新政府上台的時候；換言之，澤連斯基眼下只有擊敗俄羅斯、迫使對方賠償一途。擊退俄軍的機會縱然渺茫，卻絕非不可能；惟擊退俄軍後，還要在和談中迫使克宮賠償，真的是癡心妄想，除非烏軍能兵臨莫斯科，在此之前，還要捱過俄軍數輪核武轟炸。

既然明知不可能，澤氏何以仍貪得無厭，不斷獅子開大口，向歐美索取更多先進武器，畢竟有些武器早已超出防禦範疇，難道澤氏真的想反攻莫斯科嗎？著名的例子有，烏軍在得到英國提供的暴風影巡航導彈後，近日又向德國索取金牛座巡航導彈。須知道，金牛座與暴風影性能極相似，但使用難度卻比暴風影更高，單純為彌補數量上不足，似乎說不過去。

筆者認為，澤連斯基的真正目的，或許在於破罐子破摔！有意消耗歐美尤其是歐洲強國的先進武器，能獲勝是最好，不能獲勝也要把戰爭拖進泥潭，把烏克蘭打造成阻止俄軍西進的屏障，屆時歐洲諸國為確保俄羅斯勢力不會逾越雷池，自然不敢催債。此外，澤氏之所以向列強分散乞援，除了為增加效率、集腋成裘外，還有助於分散債務，且有助於惡化歐洲諸國與克宮的關係，防止歐美因倦戰而拋棄烏克蘭。

當然，也有一種可能，就是澤連斯基頭大無腦，深陷戰爭不能自拔，勢要擊退俄軍，以成為救國英雄為優先，以後的事以後才說。畢竟自私自利點說，澤氏不可能永續總統，所以只管打勝仗，對於戰後經濟復甦，拍拍屁股交給下一屆總統處理便好。只不過，這種推測，顯然不符合澤氏費盡心思為自己打造的憂國憂民形象。

面對澤氏的貪得無厭，歐美真的是傻子陪澤氏一起瘋嗎？拜登顯然一開始是不願意的，所提供軍援金額雖高，卻欠缺遠程打擊武器；惟在英相辛偉誠衝出來當冤大頭後，拜登有所動搖了，畢竟面子掛不住。接下來，德國總理紹爾茨的態度便是關鍵。