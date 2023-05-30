仁文仁心：世界視野闊得過分

最近有調查發現，近九成香港年輕人覺得自己是世界公民，但都覺得自己世界視野不足，埋怨沒有機會接觸外國文化，希望多到外國走走，擴闊自己見識。網絡資訊發達，連非洲、中東在發生甚麼事，都可以按幾個鍵盤掣便知曉，問題是有沒有時間，花點心機看互聯網，一個月都變了平民旅遊專家，而且社交平台交友軟件氾濫，很容易認識異國新朋友。

相比上世紀，舊時代很多人一生都沒有坐飛機，隨着票價下降，多了人出外旅遊，但仍要等出來社會賺錢才能賺旅費，到了今時今日，太多小朋友受惠社會經濟改善，還在襁褓中便周遊列國，到了長大看相片才發現曾經「被旅行」。年輕人去文青咖啡店食個下午茶，兩人都要二、三百元，一千幾百的飛機票對他們來說是「濕濕碎」。他們開口希望政府支援，其實只是因為去英美澳加的機票比較貴，又不想自己付錢，所以想政府找數。想認識這些外國地方，其實互聯網充塞着大量資訊，不用真的飛去，世界那麼大，每一個地方你都可以去過嗎？

年輕人的問題不是沒有世界視野，而是眼高手低，眼闊肚「餓」，一句話說穿便是不知足，世界視野太闊了，崇洋媚外，自認世界公民，卻不敢堂堂正正大聲說出我是中國人，甚至擺出高高在上的姿態，嘲笑內地人，最近爆出的空姐事件是最好例子。作為一個中國人，自己國家地大物博，青海的草原，神秘的西藏，蘊含歷史寶藏的首都北京，多少港青去過？竟然想先去英國美國的首都倫敦華盛頓？政府津貼年輕人出遊是可以考慮，但首選應是往內地觀摩，感受壯闊山河，增加歸屬感。若不想去內地，又想免費，那只有去問問俄烏請不請手無縛雞之力的廢青去參軍了！