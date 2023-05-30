激濁揚清：中方斡旋 美方挖牆角

中國政府歐亞事務特別代表李輝日前抵達歐洲斡旋之旅最後一站俄羅斯，與外長拉夫羅夫會面。美國傳媒引述所謂知情西方官員報道，中方要求歐洲接受俄方繼續管控現時在烏克蘭佔領的地區，形容這與《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》中「尊重各國主權」有出入。中方在歐洲奔波斡旋，美方卻在背後大搞挖牆角的把戲，只要有美方在攪局，任何和談都注定是無米粥。

不知山姆大叔是慣了長臂管轄，以為人人皆像他一樣喜歡越俎代庖，還是為了製造輿論，以求抹黑中俄乃同一來路才裝傻扮懵，刻意忽略中方代表在這趟歐洲之旅中，只是扮演斡旋者角色。斡旋者的工作就是調解，他可以在與各方談話期間提供意見，甚至進行拆局分析，但意見是否被接納，始終得尊重當事方意願，此所以中方代表向歐洲反映俄方欲繼續管控現時在烏克蘭已佔領地區，若然用上「中方要求歐洲接受」則無異於當世人是白癡，因為歐洲接不接受，俄方放不放手，說到底這是歐洲大陸的事，與中國沒有直接利害關係，這又豈會肉緊得作出所謂「要求」呢？

雖然德、法在援烏上轉趨熱情，但與烏國接壤的波蘭似乎另有看法，波蘭外交部發言人亞希納指烏總統澤連斯基應為二戰時發生的沃倫大屠殺承擔更多責任及道歉；何況俄羅斯媒體日前報道，英國輸烏的貧鈾彈庫存被炸，出現輻射污染，擴散至波蘭境內。試問歐洲在烏國應否割地求和、盡早了結戰事上看法是否一致？這個中方不能代答，只能傳達俄方的看法讓歐洲自行思考，被指為民主黨喉舌的美媒又何必急着打起輿論戰呢？老美從一開始已極力渲染中國在俄烏衝突上立場親俄，如今對中方斡旋工作進行攪局，所作所為貫徹其狡獪作風。