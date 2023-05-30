筆下風雲：拜登促使中國強大

都說拜登是美國史上最無能的總統，比特朗普尤甚，絕非虛言。特朗普上台之初，美國國債不足20萬億美元，但現在已增至逾31萬億美元，而且還要繼續提高上限。美國一年的GDP也不過20多萬億美元而已。在入不敷支的情況下，拜登仍然不肯削減開支，一味濫印鈔票，舉債度日，這個煲遲早一日爆，國家破產勢必是拜登留給美國下一代的爛攤子。

儘管幾乎每位美國總統都會發動戰爭，但拜登任內策動的這一場俄烏之戰，又是其失敗之作。拜登的如意算盤是，藉着烏克蘭替美國打這場代理人之戰，將俄羅斯和普京打垮，為美國消除心腹大患，讓它再無後顧之憂，集中全力對付中國。很可惜，這場仗一打逾年，至今未見盡頭，俄烏兩國互有損傷，但普京地位始終穩如泰山，俄羅斯也沒有垮掉。反而，美國援烏金額已超過500億美元，淪為財政黑洞，國內反戰聲音此起彼落；最「致命」的是，中國的勢力在戰爭期間更加擴張，同俄羅斯的關係更提升至前所未有的高度，兩國猶如結盟，美國要對付更加吃力。

過去的美國政府，尚且懂得「聯中制蘇」，拉一派打一派，但現在的拜登政府卻只有一股蠻勁，彷彿不諳世情。中國現在幾乎對美國不瞅不睬，領導人會面固然門都沒有，就連防長熱線也無法開通。而俄羅斯被摒出SWIFT後，反而令人民幣進一步國際化。美國霸權來到今天，左支右絀，狼狽不堪。

俄烏戰爭更讓歐洲盟友看穿美國自私自利的醜陋面目。法國總統馬克龍曾狠批拜登政府，對法國出售貴價能源發戰爭財，絕非對待盟友之道，同時促使法國走戰略自主之路。拜登一味蠻纏胡攪，倒行逆施，結果是國庫空虛，眾叛親離，造就中國更加強大。