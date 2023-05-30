強詞有理：誰願當炮灰

美國喜歡拉幫結派，到處都有「盟友」，但盟友也有親疏之別，有的甘願充當打手，有的則是貌合神離。美國智庫蘭德公司最新評估報告指出，如果印太地區發生重大衝突，只有澳洲、日本和新加坡可能為美軍提供援助，且礙於國內政治或法律問題，無法給予即時支援；而南韓則不會介入朝鮮半島以外的衝突。

表面上美國在印太地區有眾多合作夥伴，包括澳洲、日本、南韓、新西蘭、印度、印尼、新加坡、菲律賓、馬來西亞、泰國和越南等。實際上真正稱得上盟友的並不多，除了澳日韓，其餘都未必願意也未必敢介入一場與他們無關的戰爭，尤其對手是中國。蘭德公司將新加坡列入援助美軍行列，也許只是一廂情願。新加坡國小力弱，曾多次強調不會在中美之間選邊站隊，怎麼可能介入大國衝突？菲律賓現任總統傻乎乎，倒是可能被美國利用，可惜本身實力有限，幫不上甚麼忙。所以算來算去，大概只有日、澳願意充當炮灰。

其實，蘭德公司的報告已明確指出，中國若決心統一台灣，將會不惜任何代價，即使美國親自下場也不會改變這一決心，因此華府必須持謹慎態度。過去美國軍事優勢明顯，中方不能不有所顧慮，但隨着雙方實力逐漸拉近，美國武力威懾這一招已行不通，即使拉上日澳以壯聲勢，也嚇唬不了中國。當年美國率領16個國家以聯合國軍名義殺入朝鮮半島，中國也沒有絲毫畏懼，何況是今天。再說，今天已不可能有16個國家願意替其賣命。

沒有人否認美國軍事實力全球第一，軍費更是中國的3倍，但正如蘭德公司指出，目前美軍戰力空虛的問題十分嚴重。美國空軍裝備的四代及以上戰機超過2,000架，數量優勢明顯，實際上「妥善率」只有約40%，也就是說，真正能投入作戰的戰機僅有800架而已。海軍方面擁有11個航母戰鬥群，惟每年至少有5至6艘航母需要等待維修保養，實際能使用的航母不會超過6艘。即使美國將這些軍力全部投入亞太戰場，面對中國也佔不了甚麼便宜，何況美國還要防範俄羅斯等國家，不可能將所有軍力放在這邊。

所以很明顯，美國一直在印太地區尤其是台海撥火，並非真的想跟中國正面衝突，只是想再打一場代理人戰爭而已。但在戰略定力十足的中國面前，這招顯然不管用。