坦言集：小國求生

烏克蘭戰爭中得益最大的，可能是小國格魯吉亞。格國與烏克蘭本來關係密切，戰爭初期格國志願往烏克蘭參戰的人數最多，烏總統澤連斯基也一直期望該國參戰和用武器資助烏軍。可是，格魯吉亞指摘俄羅斯侵略，卻一直反對制裁俄羅斯，拒絕烏克蘭的軍援要求。

烏克蘭與西方媒體本以為格魯吉亞在2008年被俄軍打敗，自治的兩省在俄羅斯庇護下宣告獨立，格魯吉亞應該會趁烏戰來對俄報復，收復獨立的兩省。可是事與願違，只因它們不了解2008年俄格之戰的原由，一是格魯吉亞是先出兵，才引致俄羅斯反攻，但俄軍大敗格軍之後並沒有長驅直入，而是回軍邊境，這個事實為歐洲人權法庭所證實。

二是自治省自上世紀90年代以來，便備受格魯吉亞政府指使民族主義的武裝民兵和員警迫害，主其事者包括從2004年至2013年當總統的薩卡什維利（下台後曾在烏克蘭任州長）。薩氏也是鹵莽對俄開戰，北約不願被牽連。蘇聯時期加盟國的疆界存在眾多問題，在蘇聯解體後，經西方的鼓動與地方上民粹主義和極端種族主義，便產生各處的內戰與分離主義動亂。薩卡什維利之後的格魯吉亞民選政府深明小國生存之道，一改薩氏的親西方立場，不依附俄羅斯但保持中立，不走烏克蘭在2014年後之路。這個立場一直堅持至今，不承認兩省獨立，但也不求戰，集中經營國家經濟與發展，亦恢復與俄羅斯的貿易，引進中國的投資。

烏克蘭戰爭似改變格魯吉亞政府的政策，更不顧美國策動的反俄親美示威政治壓力，務實的不介入制裁俄羅斯，反與土耳其一起成為制裁漏洞，由走私以及俄羅斯大量移民帶來經濟的高增長，建立起龐大的俄裔經濟與俄羅斯與國際連接，金融和資訊產業發展勢頭巨大。突然之間，格魯吉亞的經濟決定於俄羅斯因素，烏克蘭戰爭成為極大發展機會，所以有評論說，格魯吉亞是最不願烏戰停止。

近日普京恢復了俄羅斯與格魯吉亞的空運直航和免簽證入境優惠，且在布局國際南北交通走廊中，格國也佔一位置。或許美國亦會在格魯吉亞策動顏色革命，一如當前在塞爾維亞所為，但格魯吉亞在烏戰中大大得利於俄羅斯關係，也有新增數目龐大的俄裔移民，美國未必可以得逞。

格魯吉亞是小國，卻有政治智慧，且國際形勢已不利美國了。