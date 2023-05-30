政情：鄭泳舜搶先試用新版康體通

為咗打擊炒場亂象，提升用戶體驗，康樂及文化事務署將喺10月或之前正式推出全新預訂系統「SmartPLAY康體通」，取代已經用咗20年嘅舊系統。立法會民政及文化體事務委員會主席鄭泳舜引述署方話新系統喺高峰時間，同一時間處理申請者容量可提升至一萬人次，而新系統會增設一項聲明功能，唔能夠轉讓用場許可。

鄭泳舜尋日出席康文署嘅簡介會，佢話政府喺6月份會到事務委員會簡介「SmartPLAY康體通」，而喺7月3日開放畀全港市民登記，佢亦試用新系統。而喺新系統下，市民可以喺網頁或App訂場或參加該署嘅班組活動，初期亦會保留喺康文署康樂場地嘅櫃位服務，方便長者訂場。稍後，全港18區將設自助服務站，供市民使用。

出示身份證 針對炒場 針對炒場方面，佢話喺簡介會中了解到新系統會增設一項聲明功能，租場者需要聲明如無法取場同在場使用設施，會按規定的途徑取消租場，唔會透過任何形式轉讓用場許可。另租用人須於進場前以身份證明文件簽場，並須向場地管理人員出示身份證以供查核。