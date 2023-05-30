政情：基準試 考生包括各界人士 鄧飛叫咪標籤老師

叫改名講足10年 考評局完全無視 考評局上周公布「教師語文能力評核」（基準試）嘅成績，結果顯示今屆英國語文科同普通話科嘅達標情況未如理想，外界再次批評教師嘅語文水平。做過中學校長嘅議員鄧飛直指考評局用「教師語文能力評核」命名基準試絕不恰當，嚴重誤導公眾，要求改名，還語文教師清白喎。其實，佢喺10年前已經提出同樣嘅要求嘞！

本年度共有1,475名考生參加英國語文科評核同1,810名考生參加普通話科評核。喺英文科5個卷別中，英文寫作卷考生成績達到語文能力要求、即3級或以上嘅考生百分比最低，為46%。而普通話4個卷別中，聆聽同認辨卷考生成績達到語文能力要求嘅考生百分比最低，為44.5%。

點解話有嚴重誤導？鄧飛喺社交平台貼文中話關鍵在於考基準試嘅唔係全部都係教師。佢話唔同界別嘅人士都可以報考基準試，而翻查考評局官網，可以見到「於一次或多次香港中學文憑考試考獲不少於五科2級/達標/E級或以上的成績，包括中國語文科或英國語文科」嘅人士即符合報考資格。

鄧飛又引述考評局公布嘅成績，顯示本年度參加英文科評核嘅考生有1,475名，但只限教師應考嘅「課堂語言運用」僅有454人，達標的百分比高達93.8%；而普通話科評核方面，喺1,810名考生中，當中只有489名教師，只限教師應考嘅「課堂語言運用」達標率亦高達90.2%，顯示教師嘅語文能力達到一定嘅水平。

叫還英普教師清白 為免誤導情況年年發生，佢認為考評局應該立即更正「教師語文能力評核」嘅命名，唔好再陷現職語文教師於尷尬嘅境地，還英文同普通話科教師一個清白！

實際上，鄧飛唔係今時今日先要求將「教師語文能力評核」改名，早喺10年前，即係2013年5月，時任香港教育工作者聯會副主席嘅佢亦提出同樣嘅要求，當年發出嘅新聞稿用詞遣句仲嚴重啲，批評呢個名唔恰當之外，仲批評當局嚴重歪曲事實、刻意誤導公眾添！

既然覺得有問題，兼且10年前已提出，拖到依家都冇反應，睇嚟考評局，甚至教育局根本都冇聽鄧飛支笛，唔知鄧飛會唔會改變策略呢？