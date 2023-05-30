企業統計 乘車遺留失物 衣服佔最多

【本報訊】有企業昨公布本港本年度失物認領指數，揭示該公司的用戶在乘車時遺留失物的報告千奇百趣，除了尋常的衣物及電子產品之餘，更有電視遙控器，金華火腿及按摩椅等較罕見失物。隨着旅遊業陸續復甦，令行李、護照、香港身份證均上榜，成為常見的旅遊失物。

金華火腿排名第三 今年該公司發現，乘客的失物包羅萬有，小至電視遙控器，大至按摩椅。失物的種類令人意想不到，好像每位乘客在出行時，都帶着動漫角色的「百寶袋」一樣！而金華火腿排名第三。但遺失隱形牙套肯定讓人「大崩潰」，用紙巾包裹的隱形牙套竟然排名第五！

該企業Uber指，在今年，日常隨身物品如手機、銀包和雨傘再次列入十大最常見失物名單。衣物則成為「嶄露頭角」的新秀，取代手機和相機，成為第一位最常被遺留物品。在本港18區中，油尖旺、灣仔和中環的乘客自2020年以來，繼續稱霸最健忘地區的三甲。乘客在Uber乘車行程遺留的貴重物品也愈來愈多，尤其是電子產品，耳機和喇叭排名第二，平板電腦和筆記本電腦亦攀升至首10位。