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賤男搭電車施「鹹豬手」
【本報訊】賤男搭電車施「鹹豬手」斷正。一名27歲女子於本周日（28日）晚上近9時報案，指她早前在北角英皇道乘搭電車期間，懷疑遭一名男子趁登車之機，向其進行非禮。
執法人員接報到場，經初步調查，以涉嫌「非禮」拘捕該名姓蔡（43歲）男子，並將他帶署扣查，案件交由東區調查人員跟進。
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