睹鐵騎被縱火毀容 車主無奈

【本報訊】柴灣電單車遭縱火焚毀！昨日凌晨3時許，興華二邨迴旋處對開近影線位置，一輛綿羊仔電單車突然起火焚燒，附近住戶見狀報案。消防接報到場開喉將火撲滅，惟電單車車頭及座椅遭焚毀。消防人員用儀器偵測現場是否有易燃液體後，認為火警原因有可疑，交執法部門跟進，案件列縱火處理。

涉事電單車男車主接獲通知到現場助查，他指在邨內靠近住戶單位樓下租用一個電單車位約6年，但因為發覺樓上疑有缺德者亂拋垃圾落樓，弄污其電單車，故有時候會將其座駕移至附近其他地方擺放。而事發前，他將其電單車從原來的車位轉到相距約6米外的影線位置停泊，詎料數小時後即遭人縱火破壞，對此感到無奈。