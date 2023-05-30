睹鐵騎被縱火毀容 車主無奈
【本報訊】柴灣電單車遭縱火焚毀！昨日凌晨3時許，興華二邨迴旋處對開近影線位置，一輛綿羊仔電單車突然起火焚燒，附近住戶見狀報案。消防接報到場開喉將火撲滅，惟電單車車頭及座椅遭焚毀。消防人員用儀器偵測現場是否有易燃液體後，認為火警原因有可疑，交執法部門跟進，案件列縱火處理。
涉事電單車男車主接獲通知到現場助查，他指在邨內靠近住戶單位樓下租用一個電單車位約6年，但因為發覺樓上疑有缺德者亂拋垃圾落樓，弄污其電單車，故有時候會將其座駕移至附近其他地方擺放。而事發前，他將其電單車從原來的車位轉到相距約6米外的影線位置停泊，詎料數小時後即遭人縱火破壞，對此感到無奈。
將軍澳燒手推車 波及在旁貨Van
另外，凌晨5時許，將軍澳寶邑路近港鐵將軍澳站對面一露天停車場，一部放有雜物的手推車冒煙着火，火勢愈燒愈烈而波及旁邊一輛客貨車，一時間火光熊熊。消防接報到場開喉灌救，很快將火救熄，客貨車右邊車身及部分內部裝飾亦告燒毀，事件中無人受傷，火警原因有待調查。事後客貨車車主到現場了解及善後。
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