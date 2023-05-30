追犯狼狽氹氹轉 執法人員陣腳亂

一度撳地被掙脫 「麻鷹捉雞仔」式擒人 執法人員本周日（28日）於牛頭角街頭，見到兩人形迹可疑，截查時其中一名男子將一包懷疑毒品丟於地上，期間人員上前檢起毒品時，對方竟作出搶奪，觸發雙方拉扯，男子一度被撳落地。豈料，多名大漢進行阻攔，男子掙脫後即左閃右避逃走，人員在場「氹氹轉」追截，最後以「麻鷹捉雞仔」方式擒獲男子，有網民拍下經過。

涉事男疑毒品丟地 事發周日晚11時許，執法人員巡經牛頭角恆安街與聯安街交界，發現兩名男子形迹可疑，當中一名男子把一包懷疑氯胺酮（K仔）棄於地上，人員懷疑有人心虛，於是上前檢拾毒品，該名男子疑自知將惹禍，隨即作出爭奪，欲搶回毒品，於是雙方在街頭拉扯，並且發出叫聲。

4黑衫漢作出阻攔 附近居民拍下當時情況，並將該條1分08秒長的影片上載到社交平台，從片中可見兩名軍裝及一名便衣人員，與一名白衣男子互相拉扯。人員一度從後箍住兼制服白衣男，並將他按在地上，但旁邊有4名黑衣大漢作出阻攔。其後，白衣男掙脫人員，並突圍逃走，不過於慌亂間險些仆倒，3名人員則從後不斷追逐，最後以「麻鷹捉雞仔」的方式包圍白衣男，影片亦到此結束。

執法部門指，當時在場有多人叫囂及推撞，最後人員制服該名男子，他報稱不適，由救護車送聯合醫院治療。事件中共拘捕6名男子，包括一名姓陳（29歲）及一名姓李（33歲）男子，陳涉嫌藏毒及妨礙公職人員執行職務，李涉嫌藏毒；另外4名男子（28至35歲），則涉嫌妨礙公職人員執行職務被捕。人員於現場檢獲約1克氯胺酮，市值約400元。