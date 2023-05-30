6‧10港首辦室內超馬接力賽

【本報訊】由啟德體育園協辦的首個全港室內大型超馬接力賽，於6月10日及11日一連兩天，於鑽石山荷里活廣場舉行，吸引逾500位跑手參與。是次活動更特設「快跑爸！挑戰盃」，鼓勵全城父子、父女及三代同堂組隊參加，享受家庭樂同時角逐獎項。主辦單位將會根據跑手兩天累積的跑步里數，捐贈食物予慈善機構。

料兩天共捐14萬卡路里食物 「飛越啟德100KM跑步機慈善挑戰賽」是全港首個室內大型超馬接力賽，是次賽事設有不同組別，其中在活動首日，則分別設有機構及企業組100公里、50公里及10公里賽事；第二日則設有「父子、父女、三代同堂組別」，以及由多名著名跑手共同參與100公里組別，爭取以最快時間接力完賽。

主辦方表示，跑手每跑10公里，便會捐出等同於700卡路里的食物予慈善機構，讓有需要的長者及基層市民獲得溫飽，預料兩天合共可捐出14萬卡路里的食物。而活動中的500名跑手，更會合力挑戰3項聯合國可持續發展目標世界紀錄，包括促進各年齡層擁有健康生活，實踐性別平等，以及達致社會共融。

活動受邀者之一，人稱「施Sir」的香港超級馬拉松好手施性概，曾最長連跑35小時，2010年底至今已跑逾7.4萬公里，是香港跑步最長里數的保持者。他於賽事前率先用跑步機挑戰100公里，最後成功以10小時52分鐘完成。他希望藉是次挑戰寄語大家，人生總有很多挑戰，但千萬不要害怕，應盡力嘗試克服，即使最後不知成功與否，至少不會感到遺憾。