康城單位鑿穿主力牆揭違規 業主加固

【本報訊】港鐵公司旗下屋苑將軍澳日出康城第一期「首都」，有業主近期進行裝修，並有專頁把單位的設計布局分享至影片分享網站。不過有網民查看圖則時發現涉事單位懷疑主力牆遭鑿穿，將原本三房一廳布置變成一間大套房設計，引起網上大量轉載及熱議，更有屋苑居民憂慮樓宇安全。港鐵回覆指，日出康城首都客務處根據紀錄，並無收到有關改動單位結構的裝修申請，昨日已與屋宇署人員到涉事單位進行結構安全檢查。署方則指在視察後，發現單位有違規情況，會展開全面調查及作出相關的跟進行動。

或向涉事者提刑事檢控 屋宇署發言人表示，高度關注事件，昨日已派員到場視察，並根據《建築物條例》向涉事單位業主發出法定命令，以及就有否違反《建築物條例》展開全面調查，將會視乎調查結果，向涉事人士採取包括刑事檢控在內的懲處行動，續指根據視察發現單位有違規情況，包括拆去約720毫米闊、2,150毫米高、位於客廳與睡房之間的200毫米厚結構牆，以安裝一道新門，惟認為整體樓宇結構沒有危險，而涉事業主已主動安排承建商於該道新門橫樑下安裝臨時支撐。發言人強調，業主有責任確保其樓宇無僭建物及不可進行違例建築工程；而如欲進行樓宇加建或改動工程，應先徵詢建築專業人士的意見，以及按需要向屋宇署申請批准。

就日出康城單位疑違規改建，港大土木工程系副教授蘇啟亮指出，一般高層建築要靠主力牆，承載風力及大廈本身的重量；若未經設計及審批就直接拆除主力牆，有機會對結構造成很大影響。他以枱腳為喻，若一張枱缺少其中一隻腳，結構會不穩定，可能有倒塌危機，形容拆主力牆「非常危險」。蘇又指，若主力牆遭拆去，雖有很多還原方案，但要做到並不容易；他舉例指，可用品質相同的混凝土重新鋪設主力牆，惟後期修葺並非簡單工序，要重新接駁鋼筋亦有困難。

港鐵回覆查詢時指，日出康城首都客務處根據紀錄，並無收到有關改動單位結構的裝修申請，而客務處職員與屋宇署人員昨日已到涉事單位進行結構安全檢查，並發現該單位涉及違規情況，屋宇署將會按《建築物條例》進行跟進，而有關單位的業主須安排於日內完成臨時加固工程，以確保大廈結構安全。港鐵又重申，所有單位在進行裝修前，必須向客務處申請進行裝修工程；如裝修包括改動單位結構部分，單位業主必須向相關政府部門申請及得到批核。