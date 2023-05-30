收購重建代價太高 同區7年樓齡補償須檢討

市區重建局財政的穩健情況一直備受公眾關注，包括市建局收購舊樓重建時，一直以同區7年樓齡作為參考呎價；然而機制由2001年起採用至今已長達22年有多，就算近年多次有聲音提出需尋求替代方案仍不果。就連市建局行政總監韋志成日前亦坦言，有關機制產生很多問題，包括公眾質疑使用大量資源幫助有物業的業主換樓。有學者及議員亦認為是適當時候檢討，惟仍需諮詢公眾意向。

市建局沿用逾20年的「同區7年樓齡補償」機制，一直未有進行大修訂及改動。市建局行政總監韋志成早前亦直言有關補償受影響業主的做法沒有「深思熟慮」，過去亦惹起不少市民質疑，為何社會要為未有履行維修舊樓責任的業主「埋單」，預告市建局將會就此詳細研究，並在本港有足夠土地儲備的時候進行檢討。前市建局非執董事、立法會議員陳家珮在昨日出席電台節目時表示，指相關想法只是一個初步構思，現時評估會否影響收樓是言之尚早，但由於機制已成為招牌，如市建局要修改應向市民及早交代及增加透明度。

地價回落 建築成本仍高企 而測量師學會前會長劉振江在同一節目裏形容檢討的方向正確，可令市區重建收購成本降低，提高項目可行性，目前正是檢討的合適時間。他認為，可以視乎有關收購單位的樓齡而調整賠償，但無論調升至10年或13年，都要考慮市場是否足夠吸引業主將單位賣給市建局。他指出，過去大半年受疫情影響本港地價顯著回落，加上利息顯著上升，惟建築成本卻未見回落；從商業角度而言，若地價跌，而收購成本跌得很少，會令項目發展不可能實現。而近日「同區7年樓齡」議題再次重燃，有指其一原因是由於新冠疫情後，本港地價明顯下調，以及觀塘市中心重建計劃第4及第5區發展項目流標，部分項目前期款項收入減少，更凸顯問題的實質影響。

陳家珮再透露，在其卸任前，局方一直有討論市建局財政問題，指市建局起初獲政府一筆注資後，一直是自負盈虧，早年財政因樓價高而情況不錯，樓價回落後再以大筆錢補償，大型項目將難以開展，預計一兩年後，要以長期借貸作補貼；但她強調，改動同區7年樓齡賠償，仍須經立法會謹慎審議及公眾諮詢。