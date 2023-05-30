上訴重審剔除招認供詞 23歲聽障男生脫襲警罪

【本報訊】聽障男生被指於2019年在銅鑼灣意圖搶去一名執法人員的胡椒噴霧，並令對方跌倒，經審訊後被裁定襲警罪成，判入更生中心。他前年上訴得直，高院下令發還重審。案件本月在東區法院開審，並於昨日續審，裁判官聽畢控辯陳詞後，認為控方未能證明被告是在公平情況下作警誡招認，決定剔除被告的招認供詞。雖法庭裁定被告控罪表證成立，但指控方未能成功舉證，最終判被告罪名不成立。

指警誡威逼始稱衝動打人 現年23歲被告羅鎮傑，被控於2019年9月15日在銅鑼灣港鐵站C出口外襲擊一名執法人員。被告在2020年10月第一次受審，稱是在威逼下才表示：「一時衝動先打警察。」但原審裁判官鄭紀航當時不接納這說法，裁定他罪成，翌月判他入更生中心。

被告之後在2021年9月提出上訴，高院法官張慧玲即時裁定被告上訴得直，並表明案件在原審時，由裁判官到控辯律師「全世界都犯錯」，令被告得不到公平審訊。不過，由於案件涉及社會事件且有其嚴重性，不能就此不了了之，故下令將案發還裁判法院審理，並下令控方支付上訴訟費。案件編號：ESCC 2106/2022