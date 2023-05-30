推起火垃圾車去採樣亭 運輸散工收押6‧12判刑

【本報訊】任職運輸散工的男子疑因不滿政府防疫措施，於去年2月把正着火的垃圾車推向大圍新翠邨的流動採樣檢測站的採樣亭，最終帳篷被焚毀，無人受傷，涉案男子當場被捕。他昨在區院承認一項意圖縱火罪，法官先索取其兩份精神科醫生報告，以考慮是否適合判處醫院令，被告收押至6月12日判刑。

涉案28歲被告潘海鳴，他於前年因襲擊兩名護老院職員被判監禁4個月但緩刑3年，於緩刑期間干犯本案。本案中，他被控於2022年2月12日，在大圍新翠邨足球場無合法辯解而用火損壞一輛垃圾車，以及檢測站內的一塊帳篷帆布。

案情指當日下午，涉案檢測站有職員見到被告把一輛正冒煙垃圾車推向採樣亭，內有職員正進行採樣，當時尚有一名女士及一名小童在內。被告用止汗劑噴向垃圾車令火勢更猛並大叫：「走呀，你哋走呀。」垃圾車被推到，亭內帳篷被燒毀，內裏的人士逃離現場，被告被其他職員制服。事件沒有人受傷，但垃圾車及帳篷損毀，損失約1,200元。被告被捕後，聲稱對政府防疫措施不滿。

母身故 遷怒政府抗疫不力 辯方昨求情指，被告經歷可憐成長環境，因其患有嚴重精神分裂症的母親，不時要入住護老院，被告自幼於院舍居住。2021年被告因疫情找工困難，同年因母親入住護老院時被要求打防疫針，但母親不願意，被告因此與職員口角繼而襲擊他們，最終獲判緩刑，其後被告被證實患有抑鬱症及思覺失調。同年夏天其母在醫院身故，被告遷怒政府抗疫不力，遂以火燒檢測站引起他人注意。惟法官質疑被告不滿防疫措施，卻未能提出具體方案。案件編號：DCCC 572/2022