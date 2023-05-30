控方首提罪涉公職人員行為失當

【本報訊】47名參與2020年立法會初選的泛民人士被控串謀顛覆國家政權，當中16人不認罪，案件昨於西九龍法院（暫代高院）續審，控辯雙方就案中「共謀者原則」作陳詞。控方表示，眾被告在國安法生效前的行為，其實可構成公職人員行為失當。控方承認審訊以來第一次提及這項指控，但認為現有證據已經可以帶出相關控罪元素。法官則指，控方從未指控被告濫用權力，質疑做法是否公平。

控方續指，眾被告的串謀始於2020年1月戴耀廷與區諾軒商討，計劃無差別否決財政預算案，迫使政府實現他們的訴求。《港區國安法》實施前，各被告有共同目的串謀，他們的作為可構成公職人員行為失當。法官反指，無論是在如此厚的開案陳詞中，抑或認罪被告的案情撮要裏，控方均從沒提過行為失當等字眼。控方承認，開案陳詞中從未提過公職人員行為失當，或者指控被告濫用公職權力，但強調開案陳詞之目的，只是讓控方簡介案件。

遭法官及辯方質疑不公 控方同意，若如今回看，審訊開初指明「行為失當」這點或會更為適合，但控方認為，眾被告的作為顯而易見屬濫用權力，不覺得審訊會因此出現很大分別。然而法官指出，控方盤問階段所圍繞的議題，一直是否有協議進行無差別否決財算案，或各被告過往的政治取態等，但從沒聚焦被告是否濫用權力，或會否構成公職人員行為失當。

有辯方大律師亦批評，控方如今新增這項檢控基礎，是「不公平到極點」。案件編號：HCCC 69/2022