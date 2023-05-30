空服員歧視風波 葉劉盼港人反省英語水平

葉劉淑儀

【本報訊】國泰航空空中服務員涉歧視說錯毛氈英語的內地客風波，行政會議召集人葉劉淑儀在社交網站評論相關事件，指歧視行為絕不能接受，但她同意個別內地網民反應過激。她亦希望部分港人在嘲笑內地人發音時，也自省自身英語水平。

認為部分內地網民反應過激 葉劉淑儀在社交網站以「國泰風波之我見」發表網誌，提到與內地官員談到相關事件，當中有人表示憤慨，反問為甚麼時至今日香港人仍然歧視內地人。然而，她亦指出部分內地網民反應過火，「但也有不少人表示，內地部分網民反應過激，例如質疑為何香港人不是全部講普通話？以及要求英資太古集團撤出國泰，甚至網上流傳有小紅書網民發貼表示會攜帶隨身隱形攝錄裝置，故意挑釁空姐等非理性貼文，我認為這些都是過火了。」

針對語言方面，她認為現今香港講普通話的人雖然愈來愈多，但事實並未如內地般普及，「當然我覺得作為一名服務員（無論是甚麼類型的服務員），嘲笑顧客來源地、膚色或語言都是歧視；其次是作為一個專業、思想成熟的服務員，任何情況下都不應該嘲笑顧客；尊重客人、以禮待人才是專業的表現。」

她又提及有些港人嘲笑別人發音不準確或用字錯誤，惟她近年與不少青年人交流，也發覺不少大學畢業生英語水平下降了。「假如香港人嘲笑個別人士英文發音或文法有誤，那麼他們有沒有反省自身英語水平？」她最後指，香港人不應該歧視內地人，內地人也不應該對香港人抱有過激及過度情緒化的反應，不然只會加深兩地矛盾。