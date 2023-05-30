衝擊立會案 劉頴匡孫曉嵐共7人認暴動

劉頴匡

【本報訊】2019年7月1日大批示威者衝擊立法會，令到立法會大樓內外滿目瘡痍，事後多人被捕，包括因涉及泛民初選案表明認罪而正被還押的民主派人士劉頴匡、藝人王宗堯、前香港大學學生會會長孫曉嵐等共13人，他們被控參與暴動等罪，案件昨於西九龍法院（暫代區域法院）審理。其中7名被告承認暴動罪，包括劉頴匡和孫曉嵐，法庭暫定7月28日處理求情及判刑。至於王宗堯則否認暴動罪，但承認違反《立法會（權力及特權）條例》（下稱條例），他將連同其他不認罪被告開始受審，預期審期44日。

13名被告中，7人承認暴動罪包括羅樂生（22歲）、畢慧芬（27歲）、孫曉嵐（27歲）、潘浩超（34歲）、沈鏡樂（26歲）、劉頴匡（29歲）及范俊文（31歲）。他們另被控違反條例進入或逗留在會議廳範圍，只有畢慧芬承認此罪，其餘6人的該罪均獲存檔法庭。此7人等候判刑期間，沈鏡樂獲准保釋，劉頴匡在本案中雖獲准保釋，但他因初選案而繼續還押；其餘5人亦須還押。

同意案情指，2019年7月1日凌晨起，示威者已開始在立法會對開聚集。同日中午，有示威者用硬物敲打立法會大樓玻璃，用鐵籠車撞向大樓。議員梁耀忠及郭家麒曾試圖阻止示威者進入大樓惟不果。至下午，立會秘書處發出紅色指示，至晚上近9時，立會大樓失守，示威者成功闖入並大肆破壞。至7月2日凌晨，執法人員展開驅散，立會大樓於7月3日解封。事後，在此事上立法會的維修費約耗用3,600萬元。

5被告不認暴動 包括王宗堯 至於其餘6名被告中，5人否認暴動罪，包括黃家豪（23歲）、王宗堯（44歲）、馬啟聰（33歲）、吳志勇（27歲）及林錦均（28歲）；餘下的被告何俊諺（24歲）則獲准暫時毋須答辯。控方透露，將會傳召少於20名控方證人出庭作證，當中包括立法會秘書長陳維安。

就其他控罪方面，林錦均被控刑事損壞罪，他不認罪；其餘12名被告則被控進入或逗留在會議廳範圍，王宗堯及吳志勇承認此罪。最後，潘皓超另涉刑毀及非法集結罪，同准存檔法庭。鄒家成原本亦是本案被告，但他因與泛民初選案審訊撞期，故其案件會與本案其他被告分拆，排期至今年10月16日開審。案件編號：DCCC 606-610,1069/2020,DCCC 259/2021

孫曉嵐 立法會大樓在事發時被破壞至滿目瘡痍。 王宗堯