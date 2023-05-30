國安案申終止聆訊 黎智英遭高院駁回

所有理據均不成立 維持9‧25開審 壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉串謀勾結外國勢力危害國家安全違反《港區國安法》一案，定於9月25日在高院開審，預計審期40日。黎早前就本案申請終止聆訊，高院3名法官於本月2日開庭聽取陳詞後，昨頒下判詞，一致駁回其申請，並指黎所依賴的所有申請理據，均不成立，審訊並無對黎構成不公；此外，本案亦將於今早進行案件管理聆訊。

4名被告包括黎智英（75歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，本案由3名國安法指定法官杜麗冰、李素蘭及李運騰一同審理。法官昨於判詞指，就黎投訴有關行政長官選擇指定法官事宜欠透明度，會出現法庭可能會存在表面偏頗的情況，法官認為行政長官並無完全駕馭選擇法官的程序，司法人員任命均經由作為獨立諮詢機構的司法人員推薦委員會建議，行政長官在任命一事上，並沒有絕對決定權。

委任法官程序無礙公平審訊 判詞又指，每一位法官都必須嚴守司法誓言及《法官行為指引》，分配案件的工作亦是由司法機構負責。而且包括本案在內，法庭聆訊一般是公開進行，亦會公布裁決理由，假若被告被定罪，亦可提出上訴，有關程序可確保黎智英在本案中獲得公平審訊。

雖然行政長官毋須公開列出選擇指定法官的基準，但是指定法官仍受《法官行為指引》規管，會確保其獨立公正，亦不鼓勵法官有任何政黨聯繫。判詞指出，行政長官雖沒有公開選擇國安法指定法官的基準，但這亦不會影響被告獲得公平審訊。判詞又指，即使是陪審團也會被信立其裁決不受傳媒報道影響，故專業的法官亦應獲得更大的期望，因此認為委任指定法官的程序，不會令人覺得指定法官有偏頗。

被告一方亦投訴國安委的成員對黎有惡意（bad faith），聯合阻止英國御用大律師Timothy Wynn Owen（下稱Tim Owen）代表黎抗辯，令行政及司法之間受憲法保障的「職權分立制度」蕩然無存，顯示黎不會獲得公平審訊。

不能聘Tim Owen 亦可選港大狀 但判詞認為，沒有證據證明國安委對黎有惡意，有關黎選擇大律師的權利亦非絕對，而且Tim Owen在香港確不具全面執業資格，即使黎不能聘用Tim Owen，仍能獲得由6名本地大律師組成的律師團隊作代表。法庭在考慮案中罪行的性質及嚴重程度，及衡量雙方的理據後，認為案件應該進行審訊，而黎亦可得到公平審訊，並認為職權分立制度並無因此崩塌，因此駁回黎的是次申請。案件編號：HCCC 51/2022