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研太陽能電池 理大取大突破

理大電子及資訊工程學系能源轉換技術講座教授李剛研究有機太陽能電池（OSC）取得大突破。 理大電子及資訊工程學系能源轉換技術講座教授李剛研究有機太陽能電池（OSC）取得大突破。
理大電子及資訊工程學系能源轉換技術講座教授李剛研究有機太陽能電池（OSC）取得大突破。
【本報訊】香港理工大學科研團隊近日在有機太陽能電池（OSC）取得重大突破，首次在二元OSC的條件下，成功提高功率轉換效率至19.31%，創下紀錄新高，並可提升先進太陽能光伏器件的應用價值，推動可再生能源技術發展。該研究成果已於國際科學期刊《自然通訊》發表。
增OSC效率穩定性
由理大電子及資訊工程學系能源轉換技術講座教授、鍾士元爵士可再生能源教授李剛帶領的研究團隊，發明了一種嶄新的OSC形貌調控技術，採用「1,3,5-三氯苯」 作為有機光伏體異質結「結晶調節劑」來提高OSC的效率和穩定性。研究顯示「結晶調節劑」可達成新穎的非單調的中間態調控策略，以控制體異質結的OSC形貌，優化了非富勒烯受體OSC的結晶動力學過程，有效降低光電轉換能量損失。
李剛表示，過往研究的挑戰源於既有的基準形貌控制方法，會因過度聚集而出現非輻射複合損失，致令開路電壓降低。研究團隊花了約兩年時間發掘出新型「結晶調節劑」，並清晰顯示非單調中間態調控這種新穎策略的科學機理，既能降低非輻射複合損失，也可提高OSC效率。
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