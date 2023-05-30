研太陽能電池 理大取大突破

【本報訊】香港理工大學科研團隊近日在有機太陽能電池（OSC）取得重大突破，首次在二元OSC的條件下，成功提高功率轉換效率至19.31%，創下紀錄新高，並可提升先進太陽能光伏器件的應用價值，推動可再生能源技術發展。該研究成果已於國際科學期刊《自然通訊》發表。

增OSC效率穩定性 由理大電子及資訊工程學系能源轉換技術講座教授、鍾士元爵士可再生能源教授李剛帶領的研究團隊，發明了一種嶄新的OSC形貌調控技術，採用「1,3,5-三氯苯」 作為有機光伏體異質結「結晶調節劑」來提高OSC的效率和穩定性。研究顯示「結晶調節劑」可達成新穎的非單調的中間態調控策略，以控制體異質結的OSC形貌，優化了非富勒烯受體OSC的結晶動力學過程，有效降低光電轉換能量損失。

李剛表示，過往研究的挑戰源於既有的基準形貌控制方法，會因過度聚集而出現非輻射複合損失，致令開路電壓降低。研究團隊花了約兩年時間發掘出新型「結晶調節劑」，並清晰顯示非單調中間態調控這種新穎策略的科學機理，既能降低非輻射複合損失，也可提高OSC效率。