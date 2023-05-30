徐漢曦任演藝戲劇學院院長

徐漢曦在戲劇界享負盛名，屢創新猷，在教學、演出和導演方面均擁有豐富經驗，執導及監製的作品在世界各地演出，屢獲殊榮。他畢業於加州大學，主修英國文學，其後於耶魯大學獲得藝術碩士學位，主修導演。他投身表演藝術高等教育逾25年，成立紐約佩斯大學演藝學系，並兼任該學系行政總裁。他亦於蒙特克萊爾州立大學創辦了戲劇表演項目New Works Initiative。

首位美導演進軍拉丁美洲

徐漢曦曾在加州大學、加州美術學院、普林斯頓大學及艾奧瓦大學教授表演和導演課程。多年來，他執導過多個新劇本，並於全球首演。2010年，他獲邀為古巴其中一個劇團擔任導演，成為首位執導拉丁美洲演出的美國導演。香港演藝學院校長蔡敏志歡迎徐漢曦加入，並稱十分期待與其共事合作，相信他的經驗、專業知識和國際人脈對學院極有禆益，尤其能為戲劇學院的長遠發展作出貢獻。