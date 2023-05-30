出生率低難營運 9成受訪幼園財困

團體籲調整師生比例增加資助 本港經歷3年新冠疫情，社會各界正邁向復常，但受到多方因素影響下，本港幼稚園收生情況嚴峻，至今依然面對不少挑戰。香港教育工作者聯會調查顯示，因逾80%受訪幼稚園指出生率減少，收生明顯下跌，亦有近90%受訪幼稚園面臨財困。教聯會呼籲港府推出措施支援幼稚園，例如增加學生單位成本資助額、調整師生比例等，減輕業界營運壓力。

該調查於本月2日開始進行，共收到320份幼稚園回應，其中74%為非牟利幼稚園，22%為幼兒園/幼兒中心，其餘為獨立私營幼稚園。現時開辦班級有60%為半日制及全日制，全校學生人數主要集中在101至200人範圍內。近84%受訪幼稚園表示下學年K1的學生人數在大幅減少，與上學年相比，僅有16.6%的學校表示減少人數是低於10人；接近34.6%受訪幼稚園表示，在本年度學生人數約減少21至30人。

調查發現，40%受訪幼稚園表示，今年放棄學額的學生人數增加。當中超過84.2%學校反映，學生人數減少的主因是所在校區出生率的下跌，另有逾75.4%學生是因移民而退學。面對生源流失的問題，對幼稚園營運造成極大壓力。近90%的受訪學校表示出現財政困難，其中有55.2%的受訪學校表示學校財政狀況出現「很大困難」，而「沒有困難」的學校僅有0.9%。超過75.6%的受訪學校因此而裁員，有59.2%受訪學校表示有教職員需要減薪、凍薪，更有學校表示將面臨倒閉，情況十分不樂觀。

教聯會建議降低師生比例至1比8、降低有SEN學校的師生比例等，以減輕老師的工作壓力，為學童提供更適切照顧。聯會也希望港府提供不同形式的資助，如按學生人數提供不同的資助額、提供取錄有特殊學習需要學童的資助額、提供補貼給非牟利幼兒園等，以提高幼稚園的營運能力和服務品質。

冀統一薪級表 津貼主任 聯會又建議增設幼稚園行政助理一職，以減輕學校行政工作量，提高學校運作效率。薪酬福利方面，聯會希望政府提供統一的薪級表、增加幼稚園業界行政主任職位的津貼、按年增加幼師薪酬等，以吸引更多人才進入幼稚園行業。就現職幼師而言，該會則建議有關當局提供更多在職支援和培訓，以提高幼師的專業能力。