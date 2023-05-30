調高照顧者津貼 設24小時支援熱線

孫玉菡

【本報訊】上周四屯門一名66歲父親，疑企圖謀殺患病女兒後自殺身亡，悲劇再次喚起社會對高齡照顧者支援不足的關注。勞工及福利局長孫玉菡對事件感痛心，並指社會福利署已跟進。另外，港府已宣布會加強支援，調高低收入照顧者津貼至每月3,000元。而24小時支援照顧者的熱線亦很快會開通，當中會包括外展和轉介服務，亦會設立一站式資訊平台，加強支援照顧者。

增至每月3000元 惠及萬人 孫表示，隨着人口高齡化，照顧者愈來愈重要，不少照顧者本身也是長者，壓力很大。港府會展開為期3年的宣傳活動，喚起社會對照顧者關注，希望鄰里之間多關心照顧者，打多個電話或可及時挽回生命，避免悲劇。

港府早前公布，自明年10月起，政府會把「關愛基金」下長者和殘疾人士的照顧者津貼恒常化，並提高金額，例如低收入家庭照顧者每月生活津貼會由2,400元增加四分之一至3,000元，惠及約10,000名照顧者；而社署會委託非政府機構設立24小時的照顧者支援專線，提供即時諮詢和輔導，外展、緊急支援及轉介等服務，預計今年第3季投入運作。

孫又表示，港府今年中或之前會公布應對建造業和運輸業人手短缺的措施，強調勞顧會在勞工事務的角色非常重要，當局在輸入勞工的議題必定會諮詢勞顧會。