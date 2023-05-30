議員倡掛鈎極端酷熱提示 勞處發紅級更直接

指數未必反映工作環境實況 勞工處本月15日開始推行《預防工作時中暑指引》及工作暑熱警告，根據暑熱指數分為黃色、紅色及黑色3級。勞工界議員周小松昨日在電台節目表示，建議當天文台發出酷熱天氣極端提示時，勞工處直接發出紅色工作暑熱警告。他又指，目前基於暑熱指數發出的暑熱警告，未必完全反映個別工作環境的熱壓力，例如氣溫相當高的停機坪及沒有空調的中式廚房。

周小松指，相關措施是好開始，但暑熱指數未必反映個別工作環境實況，例如地盤、停機坪及不設冷氣的中式廚房，因其只按天文台數據釐定。他建議應參考氣溫高低，並與天文台近日新增的「極端酷熱」天氣提示掛鈎，當天文台發出提示時，勞工處應直接發出紅色工作暑熱警告。他又指，兩年一檢討時間太長，認為待今個暑期完結後，已應作出檢視，包括僱員中暑情況，以及極端酷熱及暑熱指數關係等。

工程界：執行指引較複雜 周亦提及，工程界認為執行指引時較複雜，但若僱主於工作場所加入遮蔭設施，提供降溫設備例如冷凍衣和風扇等，則可相應降低休息時間。建造業議會本身設有暑熱工作指引，建議僱主於夏天安排兩段休息時間，他認為僱主本身應理解有關情況，相信稍後可適應安排。

另一方面，長者安居協會資訊科技研發總監袁民光表示，當天文台發出酷熱天氣極端提示，協會將通知用戶，若長者有不適，可以按動平安鐘。他又稱，由於不是所有長者都用智能手機，他呼籲市民關注家中長者。

根據《預防工作時中暑指引》，工作暑熱警告基於香港暑熱指數制訂，分為黃色、紅色、黑色，分別代表工作環境的熱壓力頗高、甚高和極高，由天文台協助製作和傳送訊息，以便僱主安排不同勞動量的員工在不同熱壓力下所需休息時間或暫停工作。例如在戶外清潔街道、勞動量級別約為中等的清潔工，當黃色工作暑熱警告生效時，在沒有採取任何相應控制措施下，需每小時休息15分鐘。

工作暑熱警告基於香港暑熱指數制訂，分為黃色、紅色、黑色。 周小松