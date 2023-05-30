醫健：成視在人：性別不平等 女性眼疾增

性別不平等的影響遠超想像，大部分低收入國家都有一個共通點，就是患視力障礙的女性遠遠多於男性。目前全球女性眼疾患者較男性多出1.12億人，原因是女性往往因為缺乏教育、金錢及外出機會而無法求醫。窒礙女性求醫機會的根源正是性別不平等，改善女性社會及經濟地位是重要一步。

推動平等就醫權益 奧比斯過去十多年與不同合作夥伴攜手，致力培訓發展中國家的女性成為眼科醫護。以贊比亞為例，當地長期缺乏眼科專才，培訓女性醫護不但填補短缺的人手，亦是打破性別定型的重要契機，帶頭改善女性教育及經濟條件，推動平等就醫權益。單在2021年，我們在贊比亞為51,000名包括婦女在內的市民進行眼睛篩查，超過85,000人獲得眼科護理服務。

另外，我們在孟加拉開設了4個綠色環保視力中心，全部設計用於幫助婦女及女童克服求醫的障礙。這些中心全由女性作為管理團隊去營運，此是很重要的一環，當女性負責營運中心，可促使其他婦女更願意帶自己及子女前來接受眼科醫治。此舉不但可為婦女創造就業機會，長遠更可提升她們的社經地位。

這些視力中心亦以社區為基礎，省卻她們遇到長途跋涉的求醫過程。中心更為低收入的病人提供補貼，確保這些病人能免費或以較低的費用接受治療。

奧比斯