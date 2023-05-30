5000劑免費戒煙藥物 下月經200藥房戒煙所派發

【本報訊】為響應「世界無煙日」，衞生署控煙酒辦公室於6月1日起舉辦「戒煙月」活動。衞生署準備了5,000劑戒煙藥物試用裝，下月經200間有駐店藥劑師的社區藥房、戒煙診所及地區康健中心等免費派發，為期一個月，以鼓勵戒煙。

下載App領取試用裝 控煙酒辦公室主任封螢表示，在領取戒煙藥物前，煙民需要先下載「戒煙達人」手機應用程式（App）並填寫問卷，完成後就可到貼有標貼的地點，掃描二維碼領取一星期的戒煙藥物試用裝。煙民首次領取後，要隔最少3日才可領取多一次。每人最多取兩次。

她又說，該戒煙藥物試用裝適用於傳統煙、電子煙及加熱煙成癮者，如對藥物有疑問，可以即場諮詢藥劑師，強調有關藥物的尼古丁療法相當安全，可協助煙民度過首周脫癮症狀，但如果持續需要相關藥物，會建議到醫管局戒煙診所，又指派藥不是取代原有的戒煙服務。

對於下月當局將展開控煙措施諮詢，她說如果當中包括禁止管有另類煙，都是有理據。至於加煙稅，她認為是其中一個有效方法，而本港目前煙稅佔零售價比例，未到世衞指引的75%或以上，認為仍有加稅空間。

香港胸肺學會會長倪珍莉表示，吸煙者患上新冠肺炎後住院的風險較非吸煙者高67%。而根據外國最少22份文獻顯示，吸煙者感染新冠肺炎後惡化成重症的機會，亦比非吸煙者高15%至151%，即最高可達1.5倍。