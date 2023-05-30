面積擴大2.6倍 廣華醫院新急症室明早啟用
【本報訊】廣華醫院第一期重建工程完工，新大樓的急症室將於明日早上7時半起投入服務，為病人提供24小時急症服務，屆時入口將由現時的窩打老道遷至碧街。新急症室面積較現時增加近2.6倍，達6,400平方米，並增設急症科病房、感染控制隔離區域及提供24小時電腦斷層掃描服務等。院方指，若有病人在明早7時半後到現有急症室求診，職員會指示病人到新急症室登記，若病人情況危急，院方會繼續在該處提供服務，強調現有急症室會服務至最後一位病人離開。
入口遷至碧街
廣華醫院表示，現有急症室環境擠迫，心電圖檢查及抽血的房間亦不夠，病人要花時間輪候，新急症室面積較現有急症室增加2.6倍，相信可縮短病人輪候時間。另外，為配合「智慧醫院」的發展，廣華醫院新急症室會引入急症室電子系統和住院病人藥物處方系統以提升效率，相關系統已於今年4月下旬在現有急症室試用。
醫院行政總監鄧錦成表示，現時每日急症室有大約300人次求診，新急症室的空間和設施進一步完善，有助理順病人診症流程。他又指，新急症室投入服務後，診症室數目增加，再配合新增的急症科病房，將有助改善病人輪候情況。
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