面積擴大2.6倍 廣華醫院新急症室明早啟用

【本報訊】廣華醫院第一期重建工程完工，新大樓的急症室將於明日早上7時半起投入服務，為病人提供24小時急症服務，屆時入口將由現時的窩打老道遷至碧街。新急症室面積較現時增加近2.6倍，達6,400平方米，並增設急症科病房、感染控制隔離區域及提供24小時電腦斷層掃描服務等。院方指，若有病人在明早7時半後到現有急症室求診，職員會指示病人到新急症室登記，若病人情況危急，院方會繼續在該處提供服務，強調現有急症室會服務至最後一位病人離開。