治療早期青光眼 港大下月推免費社區篩查

【本報訊】青光眼是常見的致盲眼疾。香港大學醫學院最新研究發現，逾70%早期青光眼患者，其眼睛負責中央視力的黃斑和視網膜中央區域，出現有軸突纖維損失，即神經退化。團體指，醫學界過往普遍認為，青光眼早期只損害側視力，是次研究結果顛覆傳統認知，建議有青光眼和黃斑點受損的患者，尤其是年屆50歲的高危群組，需定期進行檢測。

首階段3000公屋戶名額 現時本港社區無常規的青光眼篩查，港大眼科學系和關注眼睛健康團體奧比斯，將進行本港首個青光眼大型社區篩查計劃，首階段目標是下月起至明年5月內，為3,000名50歲以上、居於南區、觀塘和大埔的公屋住戶提供免費篩查，包括視力檢查、眼壓測試，光學斷層掃描影像檢查等，有需要時將轉介至公立或私家眼科門診跟進治療。計劃次階段則擬定明年展開，提供更多名額。

港大醫學院眼科學系系主任及臨床教授梁啟信表示，青光眼中的黃斑受損，難以通過傳統臨床診斷方法檢測，而是次免費篩查計劃將採用港大醫學院最新專利技術。新技術結合AI人工智能和視網膜神經纖維層光學紋理分析技術，以高解像度，直接觀察視網膜上的神經纖維，可更準確檢測黃斑區內外的損傷，將早期青光眼的診斷敏感度提高30%。

相關技術已在具領導性的學術期刊上刊登，團隊相信，有助於識別未被診斷的青光眼患者，長遠了解香港青光眼的患病率和風險因素。