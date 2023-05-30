墮物連連 公院又塌天花 葵涌女護傷頭

稱不涉樓宇安全 院方急維修補鑊 葵涌醫院今年第3度冧天花！葵涌醫院發言人前晚公布，當天晚上約8時，一間精神科病房的治療室內的一塊60厘米乘31厘米的假天花掉落，擊中一名護士，導致其頭部輕微疼痛。傷者到瑪嘉烈醫院急症室接受檢查後沒有大礙。該院指，初步認為是次意外與樓宇結構安全無關，也沒有影響病人服務，事件已透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處呈報事件。

該院表示十分關注事件，並會調查今次事件與天花裝拆工序的關連，亦會要求有關工作人員留意有關問題並跟進。該院稱，事發後工程人員即時進行緊急維修，正調查事件發生的原因，並會檢查該病房其餘的假天花。

病人服務幸無影響 初步調查發現，事件不涉及樓宇結構安全，附近沒有石屎剝落，病人服務亦沒有受影響。該院已向受傷員工致以慰問，並會提供適切協助。事件已透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處呈報事件。

上月7日該院內一個女成人精神科病房的走廊，有一塊約60厘米乘31厘米的假天花掉落，事件中沒有病人或職員受傷。醫院職員已即時圍封附近範圍，並固定該假天花及檢查相鄰的部分以確保安全。職員亦已檢查該病房其餘的假天花，確定沒有異常情況。事件不涉及樓宇結構安全問題。

該醫院也曾於今年3月8日凌晨時分爆出冧天花事故，有一部影印機被砸至損毀嚴重，相信若砸中人體，後果堪虞。該次冧石屎地點為該院L座兒童及青少年精神科病房的診症室，當時沒有病人在內，事發時有職員聽到巨響，遂發現病房內冧天花，面積最大的一塊碎片約30厘米乘30厘米，受影響範圍約1.5平方米，醫院事後已立即封鎖病房，並即時移走附近病房的病人。