獅隧轉易通行迎挑戰 上班日車輛誤入巴士線

【本報訊】獅子山隧道前日清晨5時起實施「易通行」。就運輸署署長羅淑佩指，獅隧車流量大，相信昨日才是真正考驗，有駕駛人士指，新措施實施後首個上學、上班日該隧道一帶交通大致順暢，車程較以往稍快數分鐘。但當局重新規劃附近行車線後，現場有不少車輛誤入巴士專線。

設路牌雪糕筒提示 「易通行」實施後，車輛駛經收費廣場時毋須停車或排隊繳費。有的士司機使用獅隧前往九龍後指，收費廣場行車線以「雪糕筒」分隔，指示亦清晰，大家心裏有數，順着前行，情況暢順。另一的士司機指，早上行車比平日繁忙時間快約一分鐘，相信青沙管制區和城門隧道早前實施「易通行」，部分駕駛人士已有經驗。

有首次使用「易通行」私家車司機表示，獅隧收費廣場行車線減至3條，包括一條巴士線，但隧道內本身雙線行車，故車輛駛至隧道過程較以往順暢，估計比平日繁忙時間快約5分鐘。

有司機亦表示，首次使用「易通行」，情況暢順，沿途有大型路牌和「雪糕筒」等，指示清晰，兩線行車亦容易跟從，相信行車較平日快幾分鐘。