運署系統故障 恐變假車北上

市民未申請已被登記 爆冒認危機 「港車北上」未出發，先甩轆！該計劃昨早起開放首輪網上抽籤，惟多名市民投訴指，登入網站後尚未申請便被指「已登記抽籤」，以致無法完成所有登記程序，擔心被人冒認提交登記申請，運輸署系統故障，恐釀假車北上。有車主更斥，政府熱線「1823」長期無人接聽，升斗市民無從投訴。當局指，故障是運輸署電腦程式出現問題所致，並已於昨午修正；截至昨午5時，系統暫接獲約9,500宗登記。粗略估算，目前每個配額平均約6.7人爭。

高峰時段 逾千人輪候 「港車北上」昨早上午10時起開放首輪網上登記抽籤。據本報記者實測所見，初時系統已大排長龍，高峰時段一度有逾千人輪候。按系統顯示，申請人按指示完成驗證後，須於限時60分鐘內完成登記，惟不少市民反映指無法完成。有市民在網上留言指「發生乜事？點解我會『被登記』。」

投訴人黃先生昨早趁系統開放已即時上網登記。他指，登記涉及3個步驟，首步驟需填寫車牌號碼、身份證號碼及電郵地址。但他輸入資料後，嘗試繼續下個步驟時，系統卻彈出「錯誤」字眼，指「你已登記本輪電腦抽籤」，令他倍感費解，遂反覆嘗試亦告失敗。

投訴無門 電話冇人聽 黃先生質疑，相關問題涉及系統故障，更一度擔憂個人資料外洩或被盜用。他曾致電政府部門，但未能成功聯絡上，痛斥「1823永遠無人聽，唔好講投訴無門，打算向運輸署反映都唔得」。由於申請只開放兩日，他擔憂系統問題導致無法登記。

議員陳恒鑌表示，昨午收到多宗同類投訴，相信涉及系統故障，未夠完善。他又指，計劃需求龐大，若故障影響多人未能完成登記，當局可考慮不影響計劃進展下，延長申請期。他又相信，初期名額難滿足市民需求，預計有待年底才不需抽籤獲取名額。

運署：程式問題已修正 運輸及物流局昨午指，知悉相關故障後，已於下午約1時半前作出修正，調查顯示是運輸署電腦程式出現問題。截至昨午5時，約9,500輛私家車已完成登記。當局早前指，計劃推出首星期每個工作天可處理200個申請，估計今輪可供申請名額實際約1,400個，換言之「超額登記」5.7倍。當局指，隨着運作愈來愈熟習，會考慮提升每日的處理量。

當局又指，今輪網上抽籤將於今晚11時29分結束，明日上午時公布抽籤結果，中籤者須於下月1日至10日遞交正式申請。

香港汽車會會長李耀培表示，車主即使中籤，但及後申請手續仍然煩瑣。中籤者一般需在72小時內遞交申請，包括遞交車輛及司機資料，倘未能備齊，建議當局可酌情處理，「畀多少少時間」，否則擔心不少申請或不獲批。