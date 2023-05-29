教育失敗視野差 青年淪為井底蛙

隨着科技進步，環遊世界唔再係遙不可及嘅夢想，至少唔使好似麥哲倫咁，又要向國王請求資助，又要組織龐大船隊，仲要有客死異鄉嘅決心，先可以起行。家陣想環遊世界，假如唔係要豪華遊，查實花費仲平過喺香港買樓。之不過，即使比以前簡單，都唔見得話多咗本港青年走出家門，觀摩吓呢個花花世界；皆因港府支援不足，教育制度又失敗，搞到青年人只能靠道聽途說、靠上網，去認識世界。久而久之，咪搞到青年人嘅世界視野窄得猶如坐井觀天，淪為一隻隻井底之蛙囉。

呢嗱！近期就有組織就「青年眼中的世界視野」展開研究，並於尋日發表有關報告。結果顯示，522名15至34歲嘅受訪本地青年之中，有87.7%視自己為世界公民，仲有86%視個人擁有世界視野係一件重要嘅事。至於首3項最關注嘅全球議題，分別為全球經濟、環境污染，同埋戰爭和衝突。哇！就咁睇呢部分數據，香港青年好似都唔錯噃，唔單止視野幾宏觀，仲心繫世界添！之但係睇埋落去呢，就知問題所在。

研究又發現，當受訪青年自評世界視野足夠程度時，平均只有5.46分，略略高於調查所設5分嘅一般水平。簡單嚟講，就係僅僅合格。點解會咁呢？有43.1%受訪者認為，最大的障礙係缺乏資源畀佢哋去到其他地方體驗。咁欠缺親身經歷，只能夠靠睇書同上網，得着實係冇咁大㗎。另有31.2%受訪青年指出，佢哋缺乏接觸不同文化嘅機會；又有25.1%受訪青年認為，就算學習到相關知識，都缺乏實踐機會。

坦白講，受訪青年都睇得幾通透，所指出嘅原因，正正就係當局不足之處。針對最大嘅障礙，雖則話本港嘅大中小學定期都會搞啲交流團或者遊學團，之但係參加名額往往唔多，而且因為缺乏資助，導致費用昂貴，咪搞到參加人數唔多囉！有啲學生去過幾次，有啲學生就一次都冇！正所謂：「讀萬卷書不如行萬里路」，當局係咪應該投放更多資源，支援學生到外地交流呢？

針對第二同埋第三障礙，查實仲搞笑！香港唔係號稱中西文化交匯嘅國際大都會咩？而且又有唔同嘅少數族裔聚居，就地取材唔得咩？嗱！就連發表上述研究嘅組織都提出建議，認為港府同埋民間組織可以擔當橋樑角色，向社會推廣不同族群嘅文化、促進交流喎，仲認為比起去其他地方體驗嚟得更實在添！

計功夫茶話，唔使比較嘅！魚與熊掌？小朋友先做選擇，大人梗係要晒啦！教育無小事，梗係多管齊下，最好每位青年都可以到外地交流，又可以到本港唔同文化社區體驗，提升國際視野，未來先可以幫助本港更好地同世界接軌，香港咁先有將來嘛！