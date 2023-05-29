龍七公：支援照顧者 不是津貼就搞掂

「照顧殺人」是高齡社會每個人心中最深層的恐懼，但香港去年發生的30宗兇殺案，卻有6宗亦即五分之一案件涉及病患照顧者，最近再接連發生涉及「以老護病」的倫常慘劇。停不了的悲情，喚醒大家對讓家庭照顧者筋疲力竭、絕望無助的關注，凸顯出相關政策、設施和服務的不到位、未夠用。政府不能再是派錢了事，不能再是被動支援，而應主動扛責，善用區議會和關愛隊的社區力量，將照顧責任和任務從家庭化提升為社區化和專業化。

廣義上，家庭照顧者是指為缺乏自我照顧能力家人提供家居照顧服務的人士，隨着老齡化和少子化的整體因素，以及身體機能欠佳、長期病患、肢體傷殘或行動不便、認知障礙等個別情況，帶出了「以老護病」、「以病護老」、「以病護病」、「以老護老」、「獨老自護」等黯然問題，而合共逾百萬的照顧者和被照顧者，大家不能再埋首沙堆，而需有擔當、有作為，直搗問題痛點。

須知道，照顧者普遍欠缺專業知識、體力和經濟能力，只是基於血脈親情而扛責「死頂」，精神和健康在照顧過程中都因超極限高壓而困陷瀕爆邊緣。危機早已預見，悲劇亦一再發生，但政府至今仍未針對照顧者制訂出一套完整的專屬政策和服務，更仍只以接受求助的形式去跟進處理。

當中，最具實效感的是「為低收入家庭護老者提供生活津貼試驗計劃」及「為低收入的殘疾人士照顧者提供生活津貼試驗計劃」恒常化，並把津貼額由每月2,400元增至3,000元，每年預計惠及約一萬名照顧者，能夠減輕部分照顧者的經濟負擔。但這只是試驗計劃，最終能否落實及其成效仍存變數，金額或名額更連杯水車薪也談不上，當局不能再「唱慢板」，應即時提出短中期的應變方案。

至於社署為長者及殘疾人士提供日間暫託及住宿暫託服務，可有效緩解照顧者的壓力，但名額合共僅約1,200個，輪候服務的時間依然「長又長」，對於照顧者來說，有關服務和設施有幫助但不足夠，照顧者仍難有「喘息」機會。此外，對於基層家庭來說，要獨力安排無障礙設施，談何容易？這就需要將「家居照顧」的理念調整為「社區照顧」，通過區議會和關愛隊提供實質性的支援。

熱服務遠勝冷訊息 目前的政策和服務相當散亂，長者要去長者中心，殘疾人士須到地區支援中心，照顧者的情緒支援要到家庭綜合中心，不同中心的設施也有差異，也可能要經社工轉介，不少照顧者縱使四出奔波也可能撲空，對照顧者和被照顧者都是沉重負擔。若當局能以區議會和關愛隊為單位，設立地區性的照顧者全面支援中心，將可讓照顧者減輕照顧包袱，緩解其心理負擔和家庭溝通問題，獲得全方位的針對性支持。畢竟，由支援中心提供的「熱服務」，遠勝由支援熱線和資訊網站所提供的「冷訊息」。